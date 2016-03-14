У Ємені зник винищувач ОАЕ
09:48, 14 березня 2016Світ
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Об'єднані Арабські Емірати повідомили про зникнення свого військового винищувача, який брав участь в операції проти повстанців-хуситів в Ємені.
REUTERS
Про обставини події нічого не повідомляється, передає Російська служба ВВС.
Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією проводить операцію в Ємені з березня 2015 року. Приводом для цього стало повалення сунітського керівництва країни повстанцями-хуситами.
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Удари по повстанцям, які захопили більшу частину території Ємену, наносяться переважно з повітря.
За час громадянської війни в Ємені загинули 6 тисяч осіб. За даними ООН, не менше 2,4 млн єменців були змушені покинути свої будинки.
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