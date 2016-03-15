Глава центробанку Бангладеш звільнився після крадіжки хакерами $100 мільйонів

У лютому групі кіберзлочинців вдалося зламати комп'ютерні системи центробанку і переказати гроші з його рахунків у Федеральному резервному банку Нью-Йорка в казино на Філіппінах і на рахунки в Шрі-Ланці, передає Бі-бі-сі.

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Атіур Рахман піддався жорсткій критиці влади після того, як стало відомо, що він не повідомив уряду про зникнення грошей.

Міністр фінансів Бангладеш Абул Маал Абдул Мухіт заявив, що дізнався про хакерську атаку з газет через місяць після інциденту.

Керівництво бангладешського Центробанку повідомляє, що йому вдалося повернути гроші, переказані в Шрі-Ланку, і в даний час ведуться переговори з владою Філіппін з приводу повернення основної частини вкрадених коштів.