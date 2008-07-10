В Узбекистані вибухнули військові склади: евакуйовали ціле місто

У місті Каган на заході Узбекистану в результаті сильної пожежі вибухнули склади з артилерійськими снарядами. Населення міста евакуйоване. МНС Узбекистану офіційно повідомило про троє загиблих і 21 потерпілого. Наслідки вибуху ліквідовують. Уночі в місті орудували мародери, а місцеві жителі повідомляють про більш ніж сотню постраждалих.

Вибух боєприпасів стався минулої ночі в одній з військових частин, розташованих поблизу міста Каган в Бухарській області (захід республіки). Причиною вибуху стала сильна пожежа у вертолітній частині, розташованій поблизу міста. Військові намагалися загасити пожежу своїми силами, проте це не вдалося. Пізніше відбувся вибух.

Місце події оточене. Жителі міста, що проживають поряд з місцем події, евакуйовані, потерпілим надається медична допомога, повідомляє Міноборони Узбекистану.

Жителів Кагана евакуювали до Бухари. За словами очевидців, від вибухів постраждали більше 20 приватних будинків, територія вертолітної частини знищена, зруйнований залізничний вокзал і згоріла місцева міська лікарня. Проте МНС Узбекистану спростовує цю інформацію.

newsru