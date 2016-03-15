Путін поскаржився на мігрантів з колишнього СРСР: Вони не повинні дратувати росіян

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на розширеному засіданні колегії Міністерства внутрішніх справ Росії.

«У нас мільйони мігрантів, перш за все, звичайно, з республік колишнього Радянського Союзу. Потрібно зробити так, щоб і вони жили в нормальних умовах, працювали там, де їх беруть на роботу, щоб вони виконували закон Російської федерації, традиції народів, серед яких вони живуть, і так, щоб це не створювало проблем на ринку праці у нас, в Росії, щоб не викликати роздратування громадян Російської Федерації», - сказав Путін.

За його словами, це дуже тонка, специфічна, але надзвичайно важлива робота, яка важлива для економіки і соціальної стабільності.

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«Прошу забезпечити тісну взаємодію усіх зацікавлених структур та оперативне вирішення питань, пов'язаних з виявленням і припиненням правопорушень у цій сфері», - сказав Путін.

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«Ми бачимо з вами, що діється на кордонах Євросоюзу. У нас немає такої гострої проблеми, слава богу, у тому числі завдяки вашим зусиллям. Але і не можна допустити, щоб щось подібне у нас відбувалося», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними ФМС, на кінці 2015 року в РФ знаходилося 2,642 млн громадян України, з них 1,038 млн покинули східні області України через бойові дії.