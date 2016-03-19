Кривавий теракт у Стамбулі: загинули 5 осіб, 7 – у критичному стані

Через суботній вибух у Стамбулі загинули 5 людей, ще 36 отримали поранення. Про це з посиланням на заяву міських властей повідомляє газета Hurriet.

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Міністр охорони здоров'я Туреччини додав, що серед 36 поранених були 12 іноземних громадян і дитина. Зараз семеро постраждалих перебувають у критичному стані в лікарні.

Також під час вибуху постраждали троє громадян Ізраїлю, передає агенство Doğan.

Як повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого турецького чиновника, влада країни бачить у теракті слід забороненої курдської "Робочої партії Курдистану" або пов'язаних із нею організацій.

Як повідомлялося, вибух стався на популярній у туристів пішохідній вулиці Істікляль вранці в суботу.

Нагадаємо, в Туреччині останнім часом сталися відразу кілька великих терактів, що забрали десятки життів.

Минулої неділі вибух у столиці Туреччини Анкарі забрав життя 37 людей. Відповідальність за напад узяло на себе угрупування курдських бойовиків, яке є відгалуженням забороненої "Робочої партії Курдистану".

Минулого місяця через напад на військовий конвой в Анкарі загинули 28 людей, десятки були поранені.