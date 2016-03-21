Громадяни Німеччини за 4 роки покращили своє фінансове становище - дослідження

Таким чином, громадяни Німеччини за останні роки стали заможнішими, йдеться в результатах дослідження центробанку Німеччини, передає українська редакція "Німецької хвилі". У дослідження взяли участь майже 4500 домогосподарств, які у квітні-листопаді 2014 року надали інформацію про свої активи та зобов'язання. Усі вони були відібрані за репрезентативним принципом.

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Згідно з цими даними, середні активи домогосподарств Німеччини становлять 240 200 євро. Після вирахування боргів цей показник складає 214 500 євро (борги має 45% німецьких домогосподарств). У 2010 році ці показники становили відповідно 222 200 євро та 195 200 євро.

Також дослідники банку розрахували медіанний показник активів домогосподарств, який ділить вибірку на багатшу та біднішу половини і таким чином краще відображає реальність, ніж середня величина. Цей показник у Німеччині становить 77 200 до та 60 400 євро після вирахування боргів (відповідні показники 2010 року - 67 900 євро та 51 400 євро).

За інформацією Федерального статистичного відомства Німеччини, яка була оприлюднена 14 січня, німецька економіка у 2015 році зросла на 1,7%, що стало найкращим показником з 2011 року. Для порівняння, у 2014 році цей показник становив 1,6%.