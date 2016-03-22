Найвищий хмарочос у світі підсвітили кольорами бельгійського прапора (фото, відео)

Будівлю висотою 828 метрів також підсвітили у вигляді прапора Європейського союзу, передає meduza.io.

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Повідомляється, що сьогодні ввечері в кольори бельгійського прапора розфарбують Ейфелеву вежу.

У листопаді 2015 року, після серії терактів в Парижі, багато будівель по всьому світу були освітлені кольорами французького прапора.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сталися два вибухи в брюссельському аеропорту, а потім була підірвана бомба в метро. Жертвами терактів, за різними даними, стали від 30 до 34 осіб, більше 200 людей постраждали.