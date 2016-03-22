Найвищий хмарочос у світі підсвітили кольорами бельгійського прапора (фото, відео)
20:21, 22 березня 2016Світ
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Найвищий хмарочос у світі Бурдж Халіфа в Дубаї підсвітили кольорами бельгійського прапора на знак підтримки Бельгії, де 22 березня була здійснена серія терактів.
REUTERS
Будівлю висотою 828 метрів також підсвітили у вигляді прапора Європейського союзу, передає meduza.io.
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Повідомляється, що сьогодні ввечері в кольори бельгійського прапора розфарбують Ейфелеву вежу.
У листопаді 2015 року, після серії терактів в Парижі, багато будівель по всьому світу були освітлені кольорами французького прапора.
@gulf_news
Як повідомляв УНІАН, сьогодні сталися два вибухи в брюссельському аеропорту, а потім була підірвана бомба в метро. Жертвами терактів, за різними даними, стали від 30 до 34 осіб, більше 200 людей постраждали.
Burj khalifa in Dubai in recognition of the tragedy in Brussels pic.twitter.com/IKQzd8xTzb— Julian Carter (@julianlcarter) March 22, 2016
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