У Мозамбіку виявили уламки зниклого два роки тому малайзійського Boeing

Про це йдеться в заяві міністра інфраструктурного розвитку і транспорту Даррена Честера, опублікованого у четвер, 24 березня, пише Deutsche Welle.

За його словами, до такого висновку прийшла група міжнародних слідчих в результаті попередньої експертизи виявлених частин. Політик зазначив, що пошуковій групі залишилося обстежити ще 25 тисяч квадратних кілометрів пошукової зони.

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Предмети, схожі на уламки зниклого малайзійського Boeing, винесло на берег у Мозамбіку на початку березня. Один з них був схожий на частину обшивки горизонтального стабілізатора літака. Вони були доставлені в Австралію для досліджень групи експертів.

Як відомо, 22 березня біля південного узбережжя ПАР в місті Мосселбай було виявлено ще один уламок, імовірно малайзійського літака. У міністерстві транспорту Малайзії заявили, що фрагмент може бути частиною капота двигуна.

Авіалайнер, який прямував рейсом MH370, пропав 8 березня 2014 року по дорозі з Куала-Лумпура в Пекін. На борту літака перебували 239 осіб.