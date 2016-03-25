В Брюсселі затримали 6 підозрюваних у справі про нещодавні теракти

Про це повідомляє Reuters з посиланням на федеральну прокуратуру.

"Бельгійська поліція затримала шістьох осіб в рамках розслідування терористичних атак Ісламської держави в Брюсселі", - йдеться в повідомленні.

Рейди пройшли в комунах Жетте і Скарбек, подальше рішення щодо затримних буде прийнято в п'ятницю.

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Нагадаємо, вибухи в аеропорту Брюсселя стався у вівторок рано вранці. За ними стався вибух на станції метро в центрі міста. Всього в результаті трьох вибухів загинули понад 30 людей, більше 300 отримали поранення.

Атаку влада країни кваліфікувала як теракт. Всі три вибухи здійснили смертники. Їх особи вже встановлені. В даний час поліція шукає їх ймовірних спільників.