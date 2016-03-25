ЗМІ повідомили про черговий теракт у Туреччині, є загиблі

В результаті вибуху замінованого автомобіля біля поста жандармерії в провінції Діярбакир в Туреччині загинули три людини. Ще 22 людини отримали поранення.

За даними телеканалу Haber Turk, напад скоїли учасники забороненої в країні Робочої партії Курдистану (РПК), повідомляє 112.ua. Читайте такожПрезидент Туреччини: країну накрила найбільша хвиля терору Як повідомляв УНІАН, 19 березня, через вибух у Стамбулі загинули 5 людей, ще 36 отримали поранення.

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