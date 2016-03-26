Артилеристи КНДР пригрозили Південній Кореї "вжити нещадні військові дії" і висунули ультиматум

Про це йдеться в повідомленні, поширеному в суботу по каналах інформаційного агентства ЦТАК, повідомляє ТАСС.

Згідно ультиматуму, "група зрадників на чолі з Пак Кин Хе (президент Республіки Корея) повинна принести офіційні вибачення за дії, що ображають гідність вищого керівництва КНДР".

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Крім того, наголошується в ньому, "Пак Кин Хе і помічники повинні понести суворе покарання за розробку військової операції, яка передбачає нанесення удару по керівництву КНДР".

В ультиматумі відзначається готовність далекобійної артилерії КНА "вжити нещадні військові дії, якщо південнокорейський режим не виконає умови, що містяться в ньому". "Резиденція президента в Сеулі та інші об'єкти південнокорейської реакції знаходяться під прицілом артилеристів КНДР", - наголошується в ньому.