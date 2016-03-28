В Алжирі зазнав аварії військовий гелікоптер
03:43, 28 березня 2016Світ
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Міністерство оборони Алжиру повідомило про аварію гелікоптера на півдні країни, в результаті якої загинули 12 військовослужбовців, які перебували на борту.
В Алжирі зазнав аварії військовий гелікоптер / TSGT JIM VARHEGYI/wikipedia.org
У повідомленні наголошується, що це був гелікоптер Мі-171 російського виробництва. Він виконував розвідувальну місію, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Міністерство оборони припускає, що аварія сталася через технічну несправність.
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Як зазначає кореспондент Бі-бі-сі, в Алжирі досить часто відбуваються авіакатастрофи. Останній випадок був у лютому 2014 року, тоді розбився військовий транспортний літак: 77 чоловік, що знаходилися на борту, загинули.
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