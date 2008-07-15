Три кораблі НАТО здійснять діловий захід у Новоросійськ

Кораблі другої постійної протимінної групи НАТО з 18 по 21 липня здійснять діловий захід у порт Новоросійська в рамках військово-морської співпраці з РФ, йдеться в повідомленні прес-служби Північноатлантичного альянсу.

Візит в рамках "Робочого плану військових представників Ради Росія-НАТО на 2008 рік" "дає чудову можливість діалогу між військовими, що сприятиме поліпшенню розуміння і подальшого розвитку співпраці", наголошується в прес-релізі.

Порт Новоросійська прийме флагманський корабель ВМС ФРН "Мозель", міношукач ВМС Греції "Європі" і міношукач ВМС Туреччини "Эрдемлі". Командир групи - командир флагмана Ейке Таммен.

Друга постійна протимінна група НАТО є силою високої готовності, яка може бути розміщена на вимогу альянсу і складається з кораблів, наданих різними державами - членами НАТО. Основне завдання постійної протимінної групи полягає в усуненні загрози підводних мін на морських шляхах і коридорах.

Група в плановому порядку "сприяє проведенню операції "Активні зусилля в Середземному морі", до якої приєднається ВМФ Росії. "Очікується, що патрульне судно "Ладний" буде використано в операції цього літа", - зазначено в повідомленні.