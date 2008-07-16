Парламент Іспанії ратифікував Лісабонську угоду ЄС

Верхня палата парламенту Іспанії, Сенат, ратифікувала Лісабонський договір ЄС.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, “за” проголосували 223 сенатори, проти – 6, утрималися – 2.

Таким чином, Іспанія стала 23-ю країною-членом ЄС, яка ратифікувала Лісабонську угоду ЄС.

Підписання акту ратифікації королем Хуаном Карлосом Першим очікується цього тижня.

Як повідомляв УНІАН, нижня палата іспанського парламенту ратифікувала угоду 26 червня цього року.

13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах в 2005 році. Після провалу Конституції, з документа були вилучені всі положення, які вели до символічного створення єдиної держави ЄС, зокрема, положення про прапор, гімн і герб ЄС.

Новою угодою, яка одержала назву Лісабонської, вносяться зміни до Угоди про Європейський Союз, підписаної в 1992 році в Маастріхті, і Угоду про створення Європейського Співтовариства, підписану в 1957 році в Римі.

Угодою передбачається, зокрема, посилення ролі національних парламентів, зміна системи підрахунку голосів у Раді міністрів ЄС, створення посади Верховного представника Союзу у закордонних справах і політики безпеки, який, повинен, в той же час, бути віце-президентом Єврокомісії.

Угодою скорочується кількість депутатів Європарламенту з 785 до 750, посилюється роль Президента Єврокомісії, Рада ЄС перетворюється на інститут, а також створюється посада Президента ЄС. Крім того, змінюється система 6-місячного президентства в Радах міністрів ЄС.

Лісабонський договір повинен бути ратифікований всіма членами ЄС до кінця 2008 року.