У Південній Осетії розповіли про підготовку референдуму про входження до складу Росії

Минулого тижня Тібілов відвідав Москву, він зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, вони обговорили забезпечення стабільності і безпеки в Закавказзі, передає РИА Новости.

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За словами глави Південної Осетії, він також обговорив з Путіним питання про референдум, який "потребує в юридичному осмисленні". Для його реалізації необхідно внести зміни в конституцію республіки", уточнив Тібілов на прес-конференції.

Він пояснив, що зміни в статтю закону повинні будуть дати президенту "право звернутися до президента РФ з пропозицією створити єдиний союзний орган, яким ми передамо свої повноваження". "Таким чином, ми звільняємо Росію від політичних ризиків, які могли виникнути при прямому входженні", - зазначив Тібілов.

Він підкреслив, що референдум пройде найближчим часом, "не через рік, не два і навіть не через півроку, а раніше".