Газпром звільнить 500 топ-менеджерів

З 1 січня 2009 року головний офіс "Газпрому" має скоротити десять відсотків працівників, пише "Коммерсант" . Відповідний наказ підписав глава ВАТ Олексій Міллер. Під скорочення потраплять більше 500 осіб з-поміж високооплачуваних менеджерів.

У "Газпромі" офіційно підтвердили, що "є розпорядження підрозділам ВАТ "Газпром" підготувати пропозиції щодо скорочення штатів і оптимізації їх структури; кожному підрозділу доведені свої цільові цифри скорочення, саме скорочення провести з наступного року". Джерело, близьке до ради директорів компанії, пояснило "Комерсантові", що скорочення торкнеться не тільки головного офісу, а й філій, склавши до 20 відсотків в деяких підрозділах (а в деяких, втім, його не буде зовсім).

На цей крок "Газпром" вимушений піти через різке зростання витрат в 2007 році. Зокрема, в цей період витрати на оплату праці зросли на 24,7 відсотка - до 248,9 мільярдів рублів. Більше за все управлінські витрати підвищилися в головній компанії - до 23,7 мільярдів рублів, тобто на 32,6 відсотка.

Це перше системне скорочення штату в "Газпромі" з 2000 року, коли його очолив Міллер, нагадує газета. Як повідомляється на сайті компанії, всього в "Газпромі" працюють 436 тисяч осіб, з яких 9,3% складають керівники, 22,2% - фахівці і 63,1% - робітники.