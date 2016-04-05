Перша жертва панамського скандалу: прем'єр Ісландії подав у відставку
Прем’єр-міністр Ісландії Сігмундур Давід Гуннлаугссон через скандал з офшорами заявив про відставку.
Про це повідомляє CNN.
Інформацію про відставку Гуннлаугссона повідомив заступник голови Прогресивної партії Ісландії.
На прем'єра Ісландії чинився сильний тиск щодо відставку з часу появи витоку документів, у яких йшлося про зв'язки Гуннлаугссона з компанією в "офшорах" .
Поява "Панамських документів" викликала у Рейк'явіку масові протести.
Як повідомляє Reuters, міністр сільського і рибного господарства Сігурдур Інгі Йоханссон повідомив, що Прогресивна партія запропонує партнерам по коаліції з партії Незалежність обрати його кандидатуру новим прем'єр-міністром.
Раніше сьогодні Гуннлаугссон просив президента Ісландії Олафура Раґнара Ґрімссона розпустити парламент.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр Ісландії Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон звернувся до президента країни Оулавюра Рагнара Грімссона з проханням розпустити парламент.