"Панамський скандал": Сирійський режим Асада міг використовувати офшори, щоб обійти санкції

Про це у середу, 6 квітня, з посиланням на німецьке видання Süddeutsche Zeitung пише Deutsche Welle.

За даними американського уряду, три такі компанії використовувалися для контрабанди бензину, зазначає газета. До послуг Mossack Fonseca понад 10 років вдавався також двоюрідний брат Асада Рамі Махлуф, якого називають "фінансистом режиму". Із 2008 року він перебуває під американськими санкціями. Махлуфу та його братам належать кілька офшорних компаній, пише видання.

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Загалом у "панамських документах" є інформація про щонайменше 22 особи та 24 компанії, які перебувають (або перебували) під американськими або європейськими санкціями. Серед них - торгівці наркотиками з Латинської Америки та Східної Європи, особа, яку підозрюють у фінансуванні шиїтської радикальної організації "Хезболла", а також особи, начебто причетні до іранської та північнокорейської атомних програм.

Як повідомляв УНІАН, журналісти опублікували глобальне розслідування про офшори світової еліти.

Над розслідуванням працювали 380 журналістів з 78 країн світу. Вони з'ясовували, як багаті і сильні використовують офшори для того, щоб сховати своє багатство.