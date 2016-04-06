Теракти у Брюсселі - інсценування, а українці - канібали: у ЄС розповіли про нові "перли" кремлівської пропаганди
Після жахливих терактів 22 березня в Брюсселі російська пропаганда зосередилася на тому, що теракти були інспіровані штучно спецслужбами і традиційно розфарбовувала "українське питання" різними тонами.
Про це йдеться в черговому огляді DisinfoReview, підготовленому в офісі верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Федерікі Могеріні, в якому спростовуються міфи російської пропаганди, інформує "Європейська правда".
Так, в огляді йдеться про те, що "у терактах винна Ангела Меркель". Адже "вона запросила біженців в Європу" і провела переговори з президентом Ердоганом, який "нібито заснував ІДІЛ".
У багатьох європейських ЗМІ було поширено фото, на якому Меркель нібито фотографується з одним з брюссельських терористів.
Крім того, за словами пропагандиста Дмитра Кисельова, атаки стали розплатою за європейську пиху, адже ЄС відмовився від боротьби з тероризмом разом з Росією.
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"У день нападу прокремлівські ЗМІ намагалися переконати своїх читачів, що Росія попереджала про терористів-смертників, які скоїли теракти", – йдеться в повідомленні.
Також російські пропагандисти не посоромилися сказати, що ніяких терактів взагалі не було – це все було інсценуванням. При цьому звинувачували прокремлівські ЗМІ як "безіменну еліту", так ЦРУ і Моссад.
Втім, за показником кількості повідомлень, Україна залишається найпопулярнішою темою дезінформації Кремля.
Традиційно в проросійських ЗМІ поширюється інформація про те, що в Україні відбувся "нацистський переворот за підтримки США/НАТО/Заходу". Такі теми підкріплюються тезами про те, що "Україна - це не держава, а українці – це не народ". На одному з відео описуються канібальські ритуали в українському суспільстві.
Також один з чеських прокремлівських ресурсів розповсюдив інформацію про те, що Надія Савченко "збиралася торгувати органами полонених".
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Про Крим кремлівські пропагандисти продовжують повторювати, що "втручання Росії дозволило запобігти великої війни", або що "Росія врятувала від геноциду російських жителів Криму".
У той же час телеведучий Володимир Соловйов і один з його гостей намагалися стверджувати, що приєднання Криму не може бути порушенням міжнародного права.
Також прокремлівські ЗМІ захищали сербського військового злочинця Радована Караджича. Судовий процес над ним був проголошений незаконним і несправедливим в день, коли йому було оголошено вирок.