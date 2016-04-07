Суд у РФ розгляне питання про відсторонення Путіна від посади "як ворога народу"

Як передає кореспондент УНІАН, на сайті суду опубліковано відповідну Ухвалу про прийняття заяви, підготовку до попереднього судового засідання і про призначення попереднього судового засідання, підготовлену суддею Тетяною Лескіною, повідомляє місцеве видання «Свободные новости».

«Ухвалою суду від 14 березня 2016 року заяву Суворова Миколи Федоровича, м. Балакове, Саратовська область було залишено без руху. На даний час усунуті обставини, що послужили підставою для залишення заяви без руху. Заяву подано з додержанням вимог, встановлених статтями 125, 126, 199 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації», - йдеться у документі.

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Зазначається, що заявник повинен з'явитися до суду і відправити на попереднє засідання, яке призначене на 28 квітня, свого представника. У документі вказується, що зацікавлена особа, тобто президент Росії Володимир Путін, повинен в обов'язковому порядку направити до суду та особі, яка бере участь у справі, відгук на заяву». Причому відгук зацікавлена особа або її представник повинні надати суду не пізніше, ніж 25 квітня.

Суд повинен сповістити Суворова і Путіна про дату попереднього засідання у справі.

Зазначимо, минулого тижня «Новая газета» опублікувала розслідування діяльності нризки компаній, засновником або бенефіціаром яких є близький друг президента Росії музикант Сергій Ролдугін. Використовуючи витік даних з панамської юридичної фірми-реєстратора Mossack Fonseca, журналісти з'ясували, що він володів активами вартістю у мільярди доларів компаній, які вели справи з великими російськими бізнесменами, у тому числі з Аркадієм Ротенбергом.

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Минулого тижня також було опубліковано розслідування Reuters, яке пов'язує бізнес-партнера Ротенберга санкт-петербурзького бізнесмена Григорія Баевського з операціями з нерухомості для Катерини Тихонової, яку вважають молодшою дочкою президента Путіна, двох родичок колишнього депутата Держдуми Аліни Кабаєвої – її сестри Лейсан Кабаєвої і бабусі Ганни Зацепеліної, а також жінки, яка позувала для календаря до дня народження російського президента, Аліси Харчевої.