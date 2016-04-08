У вересні до ВМФ США приєднається найдорожчий і найбільший у світі авіаносець вартістю майже $13 мільярдів

Про це заявив офіційний представник військово-морського флоту, пише Європейська правда з посиланням на CNN.

Станом на березень авіаносець "Джеральд Форд", будівництво якого почалося в 2009 році, був готовий на 97%. Ходові випробування планують почати у липні, щоб через два місяці корабель приєднався до ВМФ США.

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"Джеральд Форд" - це найбільший у світі військовий корабель. Його довжина – 332 метра, вага – 100 тисяч тонн. "Джеральд Форд" стане першим кораблем нового класу багатоцільових атомних авіаносців США.

На його борту може розміститися майже 4400 осіб та 75 одиниць літаків і вертольотів. Планується, що він стане злітно-посадковим майданчиком для новітніх винищувачів F-35.

За попередніми розрахунками з його борту зможуть підніматися на 25% більше літаків, ніж з авіаносців, які зараз є у складі ВМФ США.

Корабель названий на честь 38-го президента США, який помер в 2006 році. Він служив на борту авіаносця "Монтерей" під час Другої світової війни і залишив флот у званні капітан-лейтенанта.

Наступний корабель цього ж класу, авіаносець "Джон Ф. Кеннеді" планують ввести в експлуатацію у 2020 році. Цей корабель станом на березень був готовий на 18%.

Кораблі нового класу мають замінити авіаносці типів "Ентерпрайз" і "Німіц" у складі американського військового флоту.