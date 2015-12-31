Китай почав будувати свій другий авіаносець

У Китаї підтвердили будівництво другого авіаносця. Про це заявив офіційний представник Міноборони Китаю Ян Юйцзюнь, повідомляє The Business Insider.

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За його словами, судно спроектоване в Китаї і будується на верфі в порту Дальян.

"У Китаю протяжна берегова лінія і територіальні води. Нам треба їх охороняти", - сказав представник Міноборони.

Передбачається, що авіаносець буде мати водотоннажність близько 50 тисяч тонн. На ньому базуватимуться військові літаки J -15. Терміни спуску корабля на воду поки не уточнюють.

Військово-морський експерт із Шанхаю на правах анонімності повідомив виданню, що будівництво ще одного авіаносця було викликане напруженістю в Південно-Китайському морі.

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Як відомо, у Китаю є територіальні суперечки із сусідами в Південно-Китайському і Східно-Китайському морях. Тому країна активно розвиває свої ВМС. У 2015 році військовий бюджет був збільшений на 10,1% і склав 144 мільярди доларів. Після США, це друга країна в світі за військовими витратами.