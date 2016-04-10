У Франції антиурядова маніфестація переросла в зіткнення з поліцією (фоторепортаж)
Загальнонаціональна акція протесту у Франції переросла в зіткнення з поліцією в декількох містах країни. Кілька людей затримано.
Про це повідомляє РБК з посиланням на агентство Reuters.
Акції протесту були організовані профспілками і лівими партіями проти законопроекту, який обмежує права робітників. У суботу мітинги призвели до сутичок з поліцією.
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В Ренні, на заході країни, молоді люди почали запускати в поліцейських петарди, в результаті чого кілька служителів правопорядку отримали поранення. У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ. Серед демонстрантів є як мінімум один постраждалий.
Спецзасоби поліція застосувала і в Парижі, повідомляє Le Monde. Там учасники акції протесту почали кидати в співробітників МВС петарди, димові шашки та пляшки. Один поліцейський постраждав, двоє підозрюваних в участі в безладах затримано.