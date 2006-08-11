Вибухівка в банці від енергетичного напою

Американська телекомпанія АВС повідомила імена трьох лідерів угруповання, що планувало вибухи літаків, які виконують трансатлантичні рейси. Це – Рашид РАУФ, Мохаммед аль-ГАНДРА і Ахмед аль-ХАН. Усі вони заарештовані британською поліцією.

За даними телекомпанії, яка посилається на свої джерела, двоє з лідерів угруповання нещодавно їздили до Пакистану і одержали звідти грошовий переказ, можливо, для придбання авіаквитків для терористів-смертників, повідомляє Газета.Ру .

За інформацією АВС, терористи планували змішати компоненти для рідкої вибухівки в банці від енергетичного напою. Підривник для такої бомби на борту літаків, що вилітають з Великої Британії в США, мав складатися з флеш-карти від одноразової камери. При цьому в банці мало бути подвійне дно, де б містилася вибухівка, а зверху – звичайний напій.

Терористи, які планували теракти на літаках, що вилітали з Лондона, не мали наміру підривати їх в американських містах. Про це заявив представник міністерства внутрішньої безпеки США Чарльз АЛЛЕН. «Міста цілями не були. Була спроба зруйнувати літак з багатьма пасажирами у повітрі», – сказав Ч.АЛЛЕН.

Як повідомляє Reuters, британська поліція уточнила, що у справі про підготовку терактів у літаках заарештовано 24 людини. «На цей час усі, хто був заарештований під час нічної антитерористичної операції, перебувають під вартою. Загалом 24 людини», – йдеться у заяві Скотланд-Ярду.

Раніше повідомлялося про 21 затриманого.