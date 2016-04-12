Британські вчені готують доповідь про складність харчування панд (фоторепортаж)
17:26, 12 квітня 2016Світ
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Агентство Reuters показало свіжі фото великої панди Тянь Тянь, що мешкає в зоопарку Единбурга (Шотландія).
REUTERS
Панда ліниво гуляє по своєму вуличного вольєру 12 квітня.
Тварина знаходиться під спостереженням вчених з Королівського зоологічного товариства Шотландії і Королівського ботанічного саду Единбурга, які готуються представити результати науково-дослідної роботи про складність дієти панд.
Як повідомляв УНІАН, раніше віденський зоопарк показав дитинчат котячого лемура.
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