Британські вчені готують доповідь про складність харчування панд (фоторепортаж)

Агентство Reuters показало свіжі фото великої панди Тянь Тянь, що мешкає в зоопарку Единбурга (Шотландія).

Панда ліниво гуляє по своєму вуличного вольєру 12 квітня. Тварина знаходиться під спостереженням вчених з Королівського зоологічного товариства Шотландії і Королівського ботанічного саду Единбурга, які готуються представити результати науково-дослідної роботи про складність дієти панд. Як повідомляв УНІАН, раніше віденський зоопарк показав дитинчат котячого лемура.

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