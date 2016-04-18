Латвія оцінює збитки економіки в результаті радянської окупації в 185 млрд євро

Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву представника спеціально створеної для підрахунку цих цифр комісії Рути Паздере.

Як повідомила представник комісії, демографічний збиток дорівнює кільком десяткам мільярдів, приблизно стільки ж - завдана довкіллю шкода.

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Комісія, яка займається розрахунком збитку, заподіяного Латвії окупаційним режимом СРСР, була створена 11 років тому. У 2009 році комісія була позбавлена фінансування і припинила роботу до 2014 року.

Комісія розробила стратегічний план, який містить 40 напрямів діяльності, розділених на кілька великих блоків. Це шкода, заподіяна в роки окупації економіці Латвії, демографічні втрати - підрахунок числа людей, які були депортовані до Росії або виїхали на Захід. Також узагальнюється вплив окупації на культуру, релігію і природу Латвії, розраховуються втрати, які Латвії заподіяли радянські військові бази.