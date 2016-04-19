Найбільше місто штату Техас Х'юстон оголошено зоною лиха через повені
Губернатор Техасу Грег Еббот ввів надзвичайний стан у найбільшому місті штату Х'юстоні, де в результаті повені загинуло 4 людини.
Причиною потужного паводку стали проливні дощі - за даними метеорологів, за один тільки понеділок в місті випало 44,7 см опадів, передає Бі-бі-сі. В одному з районів зафіксовано рекордний підйом рівня води - 12 м.
У центрі Х'юстона річки вийшли з берегів, затопивши більше тисячі будинків і залишивши без світла 70 тис. осіб. 1200 осіб евакуйовано із зони лиха. Великий торговий центр переобладнано під тимчасовий притулок.
Міська влада рекомендує автомобілістам уникати сильних водяних потоків: як мінімум один із загиблих був виявлений в затопленому автомобілі, повідомляють місцеві ЗМІ.
Ще одну небезпеку для людей становлять безліч отруйних змій і комах на поверхні води.
За словами мера Х'юстона Сильвестра Тернера, сьогодні дощі повинні ослабнути.