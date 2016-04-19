У НАТО підозрюють, що терористи ІДІЛ готують біологічні та ядерні атаки на Європу – The Telegraph

19:08, 19 квітня 2016
Світ
497 0

У НАТО і спецслужбах ЄС "обґрунтовано побоюються", що терористичне угруповання "Ісламська держава" готує проведення біологічних та ядерних атак на Великобританію і Європу.

REUTERS

Про це повідомляє The Telegraph.

Зокрема, за даними заступника начальника контртерористичного відділу при Європейській комісії Хорхе Берто Сільви, терористи в Сирії та Іраку намагаються отримати речовини масового ураження, зокрема, біологічну, хімічну, радіологічну і ядерну зброю.

Також повідомляється, що в минулому місяці терористичний осередок стежив за високопоставленим чиновником, пов'язаним з бельгійськими ядерними програмами, таким чином вивчаючи способи отримання ядерних речовин.

За даними видання, терористичне угрупування також намагається розробити нові способи обходу заходів безпеки, щоб проводити теракти з допомогою бомб, імплантованих в людське тіло, і злому керування автомобілями.

Читайте такожБойовики ІДІЛ опублікували відео знищення турецького танка M-60T ракетою "Корнет"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні німецькі ЗМІ з посиланням на дані італійської розвідки повідомили, що бойовики ІДІЛ готують теракти на європейських пляжах. Проте пізніше сама розвідка Італії цю інформацію спростувала.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter