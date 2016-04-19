У НАТО підозрюють, що терористи ІДІЛ готують біологічні та ядерні атаки на Європу – The Telegraph

Про це повідомляє The Telegraph.

Зокрема, за даними заступника начальника контртерористичного відділу при Європейській комісії Хорхе Берто Сільви, терористи в Сирії та Іраку намагаються отримати речовини масового ураження, зокрема, біологічну, хімічну, радіологічну і ядерну зброю.

Також повідомляється, що в минулому місяці терористичний осередок стежив за високопоставленим чиновником, пов'язаним з бельгійськими ядерними програмами, таким чином вивчаючи способи отримання ядерних речовин.

За даними видання, терористичне угрупування також намагається розробити нові способи обходу заходів безпеки, щоб проводити теракти з допомогою бомб, імплантованих в людське тіло, і злому керування автомобілями.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні німецькі ЗМІ з посиланням на дані італійської розвідки повідомили, що бойовики ІДІЛ готують теракти на європейських пляжах. Проте пізніше сама розвідка Італії цю інформацію спростувала.