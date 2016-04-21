На нових 20-доларових купюрах з'явиться жінка-борець за громадянські права

Про це заявив міністр фінансів США Джейкоб Лью у своєму відкритому листі, передає Лента.ру з посиланням на medium.com.

За його словами, портрет Табмен буде розміщений на передній стороні нової банкноти. На її зворотному боці, як і раніше, буде Білий дім і зображення президента Ендрю Джексона.

Рішення розмістити зображення знаменитої аболіціоністки на 20-доларову банкноту було прийнято після того, як в казначействі ознайомилися з тисячами листів від американців. Люди надсилали свої відповіді на прохання відомства направити свої пропозиції щодо тем, хто гідний бути відображеним на купюрах.

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Нова 10-доларова банкнота буде присвячена історії руху суфражисток. На тлі казначейства зобразять таких діячок, як Лукреція Мотт, Соджорнер Трус, Сьюзен Ентоні, Елізабет Кеді Стентон і Еліс Пол. За сім років до прийняття 19-тої поправки активістки зібралися на сходах будівлі мінфіну, щоб заявити про свої права. На іншій стороні банкноти, як і раніше, буде Олександр Гамільтон, перший голова казначейства і архітектор економічної системи США.

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На зворотному боці п'ятидоларової купюри будуть зображені історичні події, що відбулися в Меморіалі Лінкольна в столиці. У 1939 році, коли концертні зали Вашингтона раніше були розділені за расовою ознакою, темношкіра оперна співачка Маріан Андерсон, яка виступала за розширення громадянських прав, за підтримки першої леді Елеонори Рузвельт заспівала на Меморіалі Лінкольна перед 75 тисячами осіб. У 1963 році борець за права чорношкірих Мартін Лютер Кінг там же виголосив свою історичну промову «У мене є мрія».

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Лью зазначив, що остаточно проект дизайну нових банкнот номіналом в п'ять, 10 і 20 доларів буде розкритий в 2020 році — це буде приурочено до 100-річчя 19-поправки до Конституції, яка надала жінкам право голосу.

Раніше УНІАН повідомляв, що на американській 20-доларовій купюрі може з'явитися портрет жінки. Випуск оновленої купюри приурочений до 100-ї річниці з моменту надання жінкам права голосу.

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Останньою жінкою, чий портрет з'явився на американських банкнотах, була Марта Вашингтон — дружина першого президента США Джорджа Вашингтона. Срібний сертифікат (вид паперових грошей, який випускався казначейством США до 1968 року) з її зображенням використовувався в період з 1891 по 1896 рік.