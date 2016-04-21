Внаслідок вибуху на заводі в Мексиці загинуло три людини, більше сотні поранені (фото)

Вибух стався на об'єкті, що належить державній нафтовій компанії Pemex, в порту міста Коацакоалькос на південному сході штату Веракрус, передає Бі-бі-сі.

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Сотні людей евакуйовані, закриті всі школи в прилеглих районах.

За словами очевидців, звук вибуху було чути на відстані 10 км. На фотографіях, розміщених в соцмережах, видно густі клуби диму.

Як повідомили представники компанії Pemex, до теперішнього часу полум'я вдалося загасити, однак влада рекомендує жителям не виходити на вулицю через небезпеку отруєння димом.

За інформацією ЗМІ, завод, де стався вибух, випускає вінілхлорид, що використовується при виробництві труб і пакувальних матеріалів. При загорянні цей хімікат виділяє небезпечні для здоров'я речовини.

У компанії Pemex запевняють, що ситуація знаходиться під контролем, а подія не спричинить перебоїв з поставками палива.