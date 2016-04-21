У Обами заявили про збільшення російських військових поставок до Сирії

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Як випливає з повідомлення агентства, він не уточнив, про які постачання йде мова і звідки були отримані ці відомості.

Напередодні The Wall Street Journal повідомляла про перекидання російських артилерійських частин на північ Сирії. Мова йде про околиці Алеппо на півночі Сирії і в провінції Латакія. В американській розвідці є дані, що частина з нещодавно перекинутих артилерійських установок використовувалася в останні дні для підтримки урядових сил, писала газета.

Читайте такожЗМІ: ЦРУ готує "план Б" на випадок зриву перемир'я у Сирії

Reuters, посилаючись на експертів, минулого тижня повідомляв, що через місяць після оголошення про часткове виведення російських військ з Сирії військову присутність Москви в цій країні залишилося на рівні кінця 2015 року. Агентство, проаналізувавши відкриті дані про повітряні перевезення, прийшов до висновку, що рівень поставок на авіабазу Хмеймім залишився на колишньому рівні після 14 березня, коли президент Росії Володимир Путін оголосив про скорочення сил.