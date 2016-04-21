У поліції повідомили перші подробиці смерті Прінса

Про це повідомив шериф графства Карвер Джим Олсон, передає CBSnews.

За його словами, о 9:43 ранку до служби порятунку надійшов виклик про те, що музикант не подає ознак життя у ліфті студії.

Перші поліцейські, які прибули на виклик, застосували штучне дихання, але це не принесло успіху.

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"Він був оголошений мертвим о 10.07 ранку", - сказав шериф.

Поки що невідомо, від чого помер співак, однак влада розслідує обставини його смерті.

Як повідомляв УНІАН, на 58 році життя помер американський співак Прінс Роджерс Нельсон. Тіло музиканта виявили в його будинку в Міннеаполісі рано вранці в четвер, 21 квітня.