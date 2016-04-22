Держдеп закликав Росію скасувати заборону Меджлісу

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Джон Кірбі у своїй заяві, опублікованій на сайті відомства.

"Ми закликаємо Російську Федерацію скасувати нещодавнє рішення Міністерства юстиції про визнання кримсько-татарського Меджлісу як "екстремістської" організації і рішення "фактичної" влади в Криму про заборону цього демократичного інституту", - заявляє Кірбі.

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За його словами, Меджліс служив в якості важливого незалежного голосу у збереженні культури і захисту від дискримінації кримських татар.

"Російська влада не має жодних підстав або юрисдикції застосовувати російське право над татарським населенням в Україні", - заявив Кірбі.

"Ми знову закликаємо Росію припинити окупацію Криму і повернути контроль над цією частиною української території. Санкції, пов'язані з Кримом, залишаться в силі до тих пір, поки окупація триває", - йдеться в заяві.

Нагадаємо,російська влада внесла Меджліс кримськотатарського народу в список громадських об'єднань і релігійних організацій, діяльність яких припинена у зв'язку зі здійсненням ними екстремістської діяльності".