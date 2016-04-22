ВВС: Смертник, який підірвав бомбу в Брюсселі, охороняв полонених ІД

Його впізнав один з чотирьох французьких журналістів, які перебували в полоні в Сирії у 2013-2014 роках, повідомив адвокат Марі-Лаура Інгуф, пише ВВС Україна.

Заручники знали Лаашрауі під ім'ям "Абу Ідрісс".

За даними газети Parisien, Лаашрауі охороняв французів разом з Мехді Неммушем. Неммуш відомий як "музейний вбивця": навесні 2014 року відкрив стрілянину у Єврейському музеї Брюсселя, де загинули чотири людини.

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Журналіст Ніколя Енен, один з чотирьох звільнених французів, упізнав в Неммуше одного з охоронців.

За словами журналіста, Неммуш відрізнявся крайньою жорстокістю і катував американських журналістів Джеймса Фоулі і Стівена Сотлоффа, яких потім обезголовили. Зараз Неммуш у бельгійській в'язниці.

За словами журналістів, Неммуш і Лаашрауі зникли в січні 2014 року. Самих журналістів звільнили у квітні цього року.

24-річний Лаашрауі працював електриком і жив в передмісті Брюсселя. Він був пов'язаний з ісламістами, які вчинили напад на Париж в листопаді 2015 року. Тоді загинули 130 людей.

Слідство вважає, що саме Лаашрауі виготовив бомби, які використовувалися в Парижі і Брюсселі.

У терактах в Брюсселі в кінці березня загинули 32 людини. Генетична експертиза засвідчила, що Лаашрауі був одним зі смертників, які вчинили вибух.