Слідство: немає підстав вважати, що Прінс скоїв самогубство

Шериф округу Карвер (штат Міннесота) Джим Олсон повідомив, що немає жодних підстав вважати, що музикант скоїв самогубство, передає Лента.ру з посиланням на US Weekly.

Він також зазначив, що на тілі не було виявлено слідів травм.

За словами шерифа, останній раз Прінса бачили в середу, 20 квітня, близько 20:00. Через деякий час співробітники студійного комплексу Paisley Park Studios виявили співака в ліфті і подзвонили в службу 911, повідомляє The Hollywood Life. Комплекс належав музикантові, там же були його апартаменти.

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Як повідомляв УНІАН, на 58 році життя помер американський співак Прінс Роджерс Нельсон. Тіло музиканта виявили в його будинку в Міннеаполісі рано вранці в четвер, 21 квітня.