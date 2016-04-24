Британський астронавт пробіжить Лондонський марафон, перебуваючи у космосі
Британський астронавт Тім Пік має намір сьогодні пройти одне з найважчих випробувань для людського організму.
Як повідомляє BBC, він візьме участь в лондонському марафоні, перебуваючи при цьому на борту міжнародної космічної станції. Пік буде бігти на тренажері.
Якщо йому вдасться "добігти" до кінця дистанції, він стане першою людиною, що пробігла марафон в космосі.
Пік буде прикріплений до тренажера ременями, щоб імітувати ефект гравітації.
На екрані, встановленому перед тренажером, він зможе спостерігати пряму трансляцію лондонського марафону.
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За словами самого Піка, він шкодує лише про те, що поруч з тренажером немає жодного ілюмінатора.
Астронавт зізнався, що йому дуже хотілося б бігти марафон, дивлячись з космосу на Землю.
Пік сподівається пробігти всю марафонську дистанцію менш ніж за 4 години.
Лондонський марафон вперше був проведений у травні 1981 року і з тих пір став великою щорічною міжнародною подією в світі спорту.
Він є одним з 6 найбільш масових і престижних марафонів світу. Дистанція довжиною в 42 195 метрів проходить по міських вулицях.