Британський астронавт пробіжить Лондонський марафон, перебуваючи у космосі

Як повідомляє BBC, він візьме участь в лондонському марафоні, перебуваючи при цьому на борту міжнародної космічної станції. Пік буде бігти на тренажері.

Якщо йому вдасться "добігти" до кінця дистанції, він стане першою людиною, що пробігла марафон в космосі.

Пік буде прикріплений до тренажера ременями, щоб імітувати ефект гравітації.

На екрані, встановленому перед тренажером, він зможе спостерігати пряму трансляцію лондонського марафону.

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За словами самого Піка, він шкодує лише про те, що поруч з тренажером немає жодного ілюмінатора.

Астронавт зізнався, що йому дуже хотілося б бігти марафон, дивлячись з космосу на Землю.

Пік сподівається пробігти всю марафонську дистанцію менш ніж за 4 години.

Лондонський марафон вперше був проведений у травні 1981 року і з тих пір став великою щорічною міжнародною подією в світі спорту.

Він є одним з 6 найбільш масових і престижних марафонів світу. Дистанція довжиною в 42 195 метрів проходить по міських вулицях.