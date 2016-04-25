Парламентські вибори у Сербії: прихильники вступу до ЄС оголосили про перемогу

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Екзит-поли, опубліковані після виборів, засвідчили, що Прогресивна консервативна партія Вучича отримала більше половини голосів виборців. "Громадяни Сербії знову зробили нам честь і надали право очолити уряд", - сказав Вучич.

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Вучич пішов на вибори на два роки раніше, сказавши, що він хоче отримати новий мандат від виборців на переговорах про вступ у Європейський Союз, що спричинить за собою потенційно хворобливу економічну перебудову.

Друге місце зайняли соціалісти, а третє - ультранаціоналісти з Радикальної партії Воїслава Шешеля, який може повернутися в парламент після спростування звинувачень у військових злочинах і злочинах проти людства в Міжнародному трибуналі у справі щодо Югославії.

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Радикальна партія виступає проти членства Сербії в ЄС і поглиблення відносин з Росією.

Боротьбу за 250 місць в сербському парламенті вели 20 партій і коаліцій. Крім парламентських виборів у Сербії проходило голосування в місцеві органи влади, а також вибори в автономному краї Воєводина, у якого є власний парламент і органи самоврядування.

Голосування пройшло і в сербських районах Косово, албанська влада якого в 2008 році проголосила незалежність від Сербії. Конституція Косова допускає подвійне громадянство для сербської громади. На попередніх сербських виборах, уряд у Приштині не дозволив виборчій комісії Сербії організувати голосування в Косово. Але Організація з безпеки і співробітництва в Європі домовилася, щоб Приштина дозволила комісії зібрати голоси косовських сербів.