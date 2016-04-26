Обама заявив, що Путін бачить у НАТО та Євросоюзі загрозу російській владі

Таку думку американський президент висловив в інтерв'ю CBS, передає РБК.

Заява Обами прозвучала в контексті обговорення міграційної кризи. Обама зазначив, що це не лише європейська проблема, але й проблема Сполучених Штатів. Особливу увагу Обама звернув на те, що в Європі на тлі міграційної кризи зміцнюється ультраправий націоналізм, який "загрожує європейській єдності, а в деяких випадках експлуатується такими людьми як Путін".

На питання, чи прагне російський президент розділити Європу, Обама відповів, що Путін не завжди дотримується ідеї європейської єдності.

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"Пан Путін зазвичай розглядав НАТО, ЄС, трансатлантичну єдність як загрозу російській владі", — сказав Обама. "Я думаю, що він помиляється. Я вказав йому, що насправді сильна, об'єднана Європа працює із сильною, орієнтованою на зовнішній світ Росією — це правильний рецепт", — сказав Обама, додавши, що поки повністю не переконав у цьому російського президента.

Раніше заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу заявив, що стратегія стримування Росії може включати посилення присутності військово-морських сил НАТО в Чорному морі.