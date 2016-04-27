В Ірані розбився винищувач F-7 – ЗМІ

Вранці в середу в центральній провінції Ірану розбився винищувач F-7. Про це з посиланням на агентство Fars повідомляє Reuters.

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За інформацією видання, аварія сталася під час тренувального польоту. При цьому близьке до Революційної гвардії Ірану агентство повідомляє, що обидва пілоти встигли катапультуватися, перш ніж літак розбився об гору неподалік міста Наїн в провінції Ісфаган.

За словами джерел, причиною аварії стала, швидше за все, технічна несправність.

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