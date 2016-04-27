Генсек Ради Європи: права людини та безпека в Європі опинилися під загрозою через націоналізм

Як передає власний кореспондент УНІАН. про це йдеться у його щорічній доповіді, розповсюдженій прес-службою РЄ.

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«Європа в даний час бореться з багатьма серйозними викликами, включаючи тероризм, міграцію та конфлікти. Це успішно експлуатується у багатьох місцях націоналістами та популістами, а довіра до національних та європейських інституцій зменшується» - сказав генсек.

Разом з тим Ягланд вказав на «багато важливих прогалин у законодавстві та практиці, які є у державах-членах, все частіше обмежуються основні права людини, включаючи свободу слова, свободу зібрань та право на недоторканність приватного життя». «Це не тільки неправильно - це також небезпечно. Якщо ми не підтримаємо наші демократичні принципи і не будемо вирішувати наші проблеми при повному дотриманні прав людини, то ситуація буде тільки гірше», - наголосив він.

У доповіді одним з важливих напрямків названо незалежність та неупередженість системи правосуддя в Європі, де Ягланд вказав на «політичне втручання, корупцію і невиконання судових рішень, що викликає занепокоєння».

Крім того, генсек відзначив «небезпечну тенденцію «законодавчого націоналізму», коли держави ініціюють закони, що несуть ризики суперечності міжнародним стандартам, зокрема, у питанні поводження з мігрантами та біженцями».

У доповіді також підкреслюється, що майже половина із 47 держав-членів Ради Європи незадовільно гарантують безпеку журналістів, вказавши на те, що ситуація, пов’язана зі збільшенням фізичних атак і знищенням майна у минулому році погіршилася.