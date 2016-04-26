Генсек Ради Європи назвав заборону Меджлісу загрозою для всіх кримських татар

Відповідна заява генсека розповсюджена сьогодні прес-службою Ради Європи, передає кореспондент УНІАН.

"Я дуже стурбований рішенням, прийнятим судом у Сімферополі, оголосити Меджліс кримськотатарського народу "екстремістською організацією" і заборонити його", - заявив Ягланд.

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Він зазначив, що у доповіді, яка нещодавно була підготовлена правозахисною делегацією, яку генсек направляв до Криму, глава делегації, посол Жерар Штудман попередив, що можливе рішення про заборону Меджлісу означатиме новий виток репресій стосовно кримських татар.

"У доповіді, яка нещодавно була представлена Комітету Міністрів Ради Європи, зокрема, вказувалося, що визнання Меджлісу екстремістською організацією може значно збільшити ризик подальшого відчуження кримськотатарської спільноти та ізолювати її від решти населення, яке проживає на півострові. Сьогодні, після рішення суду, цей ризик є дуже значним. Тому я закликаю відповідні органи вжити необхідних заходів, щоб швидко скасувати це рішення", - заявив Ягланд.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, підконтрольний РФ Верховний суд Криму визнав об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" екстремістською організацією і заборонив його діяльність в РФ.

Позов подала так званий "прокурор Криму" Наталія Поклонська у лютому 2016 року. На її думку, організація налаштована на антиросійську діяльність.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

У Кримській правозахисній групі заявили, що застосування до Меджлісу кримськотатарського народу норм «антиекстремістського» законодавства Росії загрожує кримінальним переслідуванням не тільки членам організації, а й іншим представникам кримськотатарського народу.