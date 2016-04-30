Внаслідок вибуху в околицях Багдада загинули 17 осіб
12:26, 30 квітня 2016Світ
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Внаслідок вибуху, що стався недалеко від столиці Іраку Багдада, загинули не менше 17 людей, більше 20 отримали поранення.
Reuters
Як повідомляє влада країни, замінована машина була підірвана поруч з ринком в передмісті столиці, передає Бі-бі-сі.
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У місцевій поліції повідомили, що метою нападу були паломники-шиїти, які проходили повз до однієї з сусідніх мечетей.
Відповідальність за вибух на себе поки ніхто не взяв, проте екстремістське угруповання "Ісламська держава", раніше влаштовувала подібні напади на шиїтських паломників і цивільне населення в околицях Багдада.
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