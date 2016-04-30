У Росії розбився літак, пілот якого був жителем Луганська

Увечері 29 квітня в Ростовській області Росії розбився легкомоторний літак, пілот якого був жителем Луганська.

"Пілот був жителем Луганська, його прізвище Герасименко, загиблому було 53 роки, причини аварії поки невідомі", — повідомив РІА Новини джерело в правоохоронних органах.

Офіційний представник Південного слідчого управління на транспорті СКР Оксана Коврижна сказала агентству, що літак впав під час обробки поля.

"Дійсно була обробка поля, він повинен був зробити останнє коло, але сталося падіння літака, причини поки встановлюють", — пояснила Коврижна.

Вона додала, що власником літака є індивідуальний підприємець з Волгодонська, його прізвище Шмідт.

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Раніше в СК РФ повідомляли, що слідчі проводять дослідчу перевірку за фактом падіння легкомоторного літака під Ростовом-на-Дону. За версією слідства, 29 квітня близько 22 години 30 хвилин на полі біля сільського поселення Калач — Куртлак Радянського району Ростовської області сталося падіння легкомоторного літака марки "Бекас", в результаті якого загинув пілот.

Розглядаються дві основні причини падіння літака: помилка пілота або технічна несправність літака.

Як заявила агентству Коврижна, літак отримав сильні пошкодження, оскільки встромився носом в землю під час падіння.