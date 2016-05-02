Туреччина провела операцію проти ІД: у Сирії знищено 34 бойовики – Reuters

Після обстрілу Кілісу з підконтрольної "Ісламській державі" території Сирії турецька артилерія і безпілотники завдали ударів по об'єктах ІД. Про це з посиланням на військові джерела в Туреччині, повідомляє Reuters.

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За інформацією співрозмовника видання, в результаті операції були знищені 34 бойовики, 6 машин і 5 вогневих позицій угруповання.

"У неділю турецькі гаубиці і реактивні системи залпового вогню обстріляли цілі, що знаходяться в 12 кілометрах на південь від сирійсько-турецького кордону. Після цього з військової бази Інджирлік в небо піднялися безпілотники, які продовжили операцію", - розповів чиновник.

Кіліс, який знаходиться безпосередньо біля кордону Туреччини та Сирії, регулярно потрапляє під обстріли. 1 травня в місті розірвалися дві ракети, випущені з підконтрольної ІД території. У суботу в місті впали ще три ракети, але тоді обійшлося без жертв. Тиждень тому при обстрілі загинула одна людина, 26 були поранені.

Турецька армія проводить операції у відповідь після того, як з боку Сирії у прикордонні міста прилітають снаряди.