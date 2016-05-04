Голова Hermitage Capital розповів в британському парламенті про корупцію в Росії

Як пише видання Новая газета, у вівторок, 3 травня, з відповідною презентацією виступив співзасновник і генеральний директор інвестиційного фонду Hermitage Capital Management Білл Браудер.

Зокрема, голова Hermitage Capital розповів депутатам, що власне розслідування фонду призвело до виявлення на англійських рахунках фінансових коштів, пов'язаних з розкритою покійним юристом фонду Сергієм Магнітським корупційною схемою про виведення з бюджету Росії 5,4 мільярдів рублів.

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У презентації наголошується, що гроші пройшли довгий шлях з Росії, потім по країнах найближчого зарубіжжя (зокрема, по Кіпру), а згодом осіли у Великобританії. Причому тут, за словами Браудера, було два потоки. Перший — 2 мільйони доларів — це гроші, які йшли через рахунки, контрольовані головою клюєвського злочинного угруповання Дмитром Клюєвим.

Гроші, за даними Hermitage Capital, пішли на оплату в Англії різних витрат замішаних у корупції росіян (починаючи від дорогих суконь і прикрас для їхніх дружин і подруг, навчання в школі дітей, і закінчуючи покриттям витрат за певними кредитними VIP-картками для найбагатших людей).

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Другий потік — це гроші в литовському банку Ūkio, контрольовані офшорними компаніями російських осіб. З цього рахунку проводилися різні закупівлі на території Великобританії на загальну суму 28 мільйонів доларів.

Згідно з «панамськими документами», через рахунки в банку Ūkio bankas гроші «пливли» в офшорні компанії, пов'язані з Кремлем. Взимку 2013 року банк Ūkio bankas був визнаний неплатоспроможним та його ліцензія була ліквідована. 65% акцій Ukio bankas належало Володимиру Романову, який був оголошений в міжнародний розшук за звинуваченням у великих розкраданнях.

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Крім Браудера перед британським парламентом із своїми доповідями також виступили представник англійської поліції і голова Center Transparency International.