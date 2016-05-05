Трамп в разі перемоги сподівається мати добрі стосунки з Путіним

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Українська правда.

"Я думаю, що буду мати з ним добрі стосунки", - зазначив Трамп.

Американський мільярдер також прокоментував наближення російських винищувачів до військових кораблів США.

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За словами Дональда Трампа, він зможе змусити Путіна тримати військові літаки подалі від американських кораблів, якщо просто попросить "Не робити цього знову".

Телеканал нагадує, що в грудні Путін назвав Трампа "талановитим" і "абсолютним лідером в президентських перегонах".