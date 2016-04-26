Прем'єр Канади Трюдо засудив вбивство співвітчизника на Філіппінах ісламістами

03:26, 26 квітня 2016
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Громадянин Канади Джон Рідсдел був убитий ісламісти з угруповання "Абу Сайяф" на Філіппінах.

REUTERS

Це підтвердив в понеділок уряд Канади, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав це "холоднокровним убивством", додавши, що був вражений смертю Рідсдела.

Канадець був викрадений бойовиками з туристичного курорту у вересні минулого року разом із ще одним канадцем, новержцем і філіппінкою. З тих пір вони утримувалися в заручниках, і ісламісти вимагали за них викуп.

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Філіппінська армія в понеділок заявила, що знайшла відрізану голову на одному з віддалених островів країни. Пластиковий пакет з неї викинули двоє мотоциклістів прямо на вулиці місцевого міста.

Раніше ісламісти публікували відео, в якому заручники зверталися до своїх сімей і уряду. Після оприлюднення відео викрадачі заявили, що обезголовлят одного із заручників в понеділок, якщо не буде виплачений викуп в 300 млн песо (6,4 млн доларів) за кожну жертву.

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Спочатку угрупування вимагало по мільярду песо за кожного заручника.

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