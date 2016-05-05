У Франції затримали туристичний автобус з 34 українцями через проблеми з документами на перевезення

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці в Facebook.

У середу, 4 травня, в Парижі в рамках планових заходів місцевої поліції з перевірки дотримання правил міжнародних пасажирських перевезень, були перевірені дозвільні документи туристичного автобуса з українськими номерами.

В ході перевірки водії не змогли надати повний набір документів. Автобус був поміщений на штрафний майданчик до усунення недоліків.

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"На місце інциденту прибули консули посольства України у Франції, які сприяли налагодженню комунікації між водіями транспортного засобу, правоохоронцями та українськими туристами. Завдяки оперативному втручанню консульських посадових осіб і проведених переговорів з представниками компетентних органів Франції, вдалося зменшити суму штрафу за вищевказані порушення", - йдеться в повідомленні.

Всі пасажири автобуса були розміщені для нічлігу в одному з місцевих готелів. В автобусі знаходилися 34 українців.