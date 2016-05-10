Кемерон: Brexit загрожує миру в Європі

На думку Кемерона, безпека Великобританії та всього світу сильно похитнеться, якщо "найбільша військова сила Європи" вийде з Євросоюзу, повідомляє Deutsche Welle.

"Ізоляціонізм ніколи не допомагав цій країні, - заявив під час виступу прем'єр-міністр. - Щоразу, коли ми повертаємося до Європи спиною, рано чи пізно ми про це шкодуємо. Нам завжди доводиться повертатися за дуже велику ціну". При цьому Кемерон нагадав, як багато британців загинули на континенті.

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Лідер прихильників Brexit, колишній мер Лондона Борис Джонсон наголосив на тому, що безпеку в Європі гарантує НАТО, а не ЄС. "Я не думаю, що прем'єр-міністр може всерйоз вірити, що вихід з ЄС міг би спричинити війну на європейському континенті, - сказав Джонсон. - Страшилки про Третю світову або бубонну чуму, або ще щось побідне".

Як відомо за останніми опитуваннями компанії ICM, проведеними у період з 6 по 8 травня, майже 11 відсотків населення Великобританії ще не визначилися з тим, чи підтримують вони Brexit. 46 відсотків підтримують вихід із союзу, 44 протестують проти виходу.

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Як повідомляв УНІАН, мер Лондона Садік Хан заявив, що, якщо Великобританія покине склад Євросоюзу, це спричинить за собоюкатастрофічні наслідки для столиці країни.

«Я, мер-лейборист, маю намір брати участь в кампанії разом з прем'єр-міністром-консерватором для того, щоб ми залишилися в Європейському союзі. Дуже важливо йти вперед», - додав Хан.

На думку мера, так як штаб-квартири багатьох провідних компаній ЄС знаходяться в Лондоні, саме від європейських країн залежить півмільйона робочих місць в місті.