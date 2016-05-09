У разі Brexit Лондону загрожує катастрофа - Садік Хан

Мер Лондона Садік Хан заявив, що у разі виходу Великобританії зі складу Євросоюзу, це матиме катастрофічні наслідки для столиці країни.

Про це повідомляє Gazeta.ru з посиланням на Time.

"Я, мер-лейборист, маю намір брати участь у кампанії разом з прем'єр-міністром-консерватором для того, щоб ми залишилися в Європейському союзі. Дуже важливо йти вперед", - додав Хан.

На думку мера, оскільки штаб-квартири багатьох провідних компаній ЄС знаходяться в Лондоні, саме від європейських країн залежить півмільйона робочих місць в місті.

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Раніше повідомлялося, що новий мер Лондона Садік Хан в якості першого офіційного кроку на посаді мера Лондона відвідав церемонію пам'яті жертв Голокосту.